Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Handwerkerfahrzeugen entwendet

Geilenkirchen/-Bauchem (ots)

Zwischen letzter Woche Donnerstag (12. Juni), 17 Uhr, und Freitag (13. Juni), 7 Uhr, entwendeten Diebe aus zwei Handwerkerfahrzeugen diverse Werkzeuge. Die Tatorte lagen in der Stettiner Straße sowie an der Limburgstraße. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob die Taten in Zusammenhang stehen könnten.

