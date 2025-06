Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 15.06.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Geilenkirchen-Süggerath - Diebstahl eines Leichtkraftrads

In der Zeit zwischen dem 13.06.2025 (Freitag), 20:40 Uhr, sowie dem 14.06.2025, 16:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Inselweg in Geilenkirchen-Süggerath ein Leichtkraftrad der Marke "Keeway". Dieses war verschlossen in einer Hauseinfahrt abgestellt.

Hückelhoven-Millich - Einbruch in Verkaufsfahrzeug

Zwischen Freitagabend (13.06.2025, zirka 18:20 Uhr) und Samstagmorgen (14.06.2025, zirka 08:20 Uhr) drangen Unbekannte in einen Verkaufswagen an der Gronewaldstraße in Hückelhoven-Millich ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter insbesondere Lebensmittel.

Verkehrsunfälle

Wegberg-Wildenrath - Motorradfahrer durch Zusammenstoß schwer verletzt

Am Samstag (14.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B221 in Wegberg-Wildenrath, bei welchem ein 38-Jähriger Motorradfahrer aus Erkelenz schwer verletzt wurde. Gegen 12:00 Uhr befuhr ein 55-Jähriger PKW-Fahrer die B221 aus Fahrtrichtung Wassenberg kommend in Richtung Wegberg. In Höhe der Friedrich-List-Alle beabsichtigte er nach links abzubiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und rutschte dabei gegen einen weiteren PKW. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Das Kraftrad sowie ein weiterer PKW wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund einer Sperrung zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Friedrich-List-Allee. Gegen 14:20 Uhr wurde die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell