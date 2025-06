Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 165 vom 14.06.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Räuberischer Diebstahl

Am Freitag, 13.06.2025, gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem räuberischen Diebstahl. Demnach wollte der Geschädigte gegen 14:00 Uhr aus dem Bus am Busbahnhof in Heinsberg aussteigen. In diesem Moment erhielt er einen Anruf und holte sein Mobiltelefon aus der Tasche. Eine unbekannte männliche Person nahm dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Hand und schubste ihn danach aus dem Bus. Der Geschädigte blieb unverletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell