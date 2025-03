Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde mit den Bezirksdienstbeamten Polizeihauptkommissar Thomas Kulinski und Polizeihauptkommissar Dennis Kischel

Holzwickede (ots)

Die beiden Polizeihauptkommissare Dennis Kischel und Thomas Kulinski sind auch im März wieder als Ansprechpartner für polizeiliche Angelegenheiten in Holzwickede auf dem Wochenmarkt vertreten.

So am Freitag, 14.03.2025 - da finden alle Holzwickederinnen und Holzwickeder die beiden Polizisten in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Kommen Sie gerne vorbei und werden in persönlichen Gesprächen alles los, was Ihnen auf dem Herzen liegt.

