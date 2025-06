Emmerich am Rhein (ots) - Am Samstag (14. Juni 2025) wurde in Emmerich am Rhein, Ortsteil Elten, ein am Fahrbahnrand der Zevenaarer Straße geparkter schwarzer Mazda CX 5 mit Kennzeichen aus dem Kreis Wesel (WES-) durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:10 ...

