Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Ford Ranger auf Discounter-Parkplatz in Elten beschädigt

Verursacher flüchtig

Emmerich am Rhein (ots)

An der Klosterstraße in Emmerich am Rhein-Elten wurde am Samstag (14. Juni 2025) in der Zeit von 15:30 Uhr bis 15:50 Uhr ein geparkter blauer Pkw Ford Ranger beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz der Fa. Netto im Bereich der Warenanlieferung abgestellt. Vermutlich hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Ford im linken Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

