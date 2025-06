Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unter Drogeneinfluss vor Polizei geflohen

Keine Fahrerlaubnis, Auto nicht zugelassen, Unfallflucht

Kalkar (ots)

Am Montag (16. Juni 2025) gegen 22:27 Uhr stellte ein Streifenteam der Polizeiwache Kleve einen grauen VW Passat fest, der am Bahnübergang an der Uedemer Straße die dortige rotlichtzeigende Ampel passierte. Den Versuch der Polizisten, das Fahrzeug anzuhalten, quittierte der Fahrer mit einer starken Beschleunigung. Im weiteren Verlauf der Uedemer Straße in Richtung Kreisverkehr Am Lindchen fuhr das Fahrzeug zum Teil mit etwa der doppelten als der erlaubten Höchstgeschwindigkeit (70 und 80 Km/h sind dort, je nach Teilstrecke, erlaubt). Der Fahrer bewegte das Fahrzeug dann weiter auf der B 67 in Richtung Kalkar, zwischendurch bremste er schlagartig, ohne dass ein Grund dafür vorlag. Die Beamten konnten jedoch durch entsprechende Reaktion einen Unfall vermeiden. Nachdem er in Kalkar zum Teil in Wohngebieten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren war, fuhr er weiter in Richtung Kalkar-Wissel. Dort kollidierte er mit einer Begrenzungsmauer, woraufhin ein Hinterreifen beschädigt wurde. Er fuhr trotzdem weiter, um dann an der Straße Kaltenberg durch eine Absperrung zu fahren, indem er ohne abzubremsen einen Sperrpfosten überfuhr. Der Sichtkontakt zum Fahrzeug brach dann ab, da die Beamten aufgrund aufgewirbelten Staubes die Fahrt auf dem schmalen Feldweg stark verlangsamen mussten. Sie stellten dann nach wenigen hundert Metern das Fahrzeug verunfallt an einem Findling der Mühlenstraße fest, der Fahrer war geflüchtet. Er konnte von den Beamten im Nahbereich in einem Baum festgestellt werden. Er hatte sich bei der Flucht leicht verletzt und wurde daher einem Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln bestand. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß, der Wagen nicht zugelassen, unrechtmäßig in Gebrauch genommen und mit abgemeldeten Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges versehen war. Der Fahrer, ein 44-jähriger Mann, der sich unangemeldet in Kalkar aufhält, wurde nach der Behandlung im Krankenhaus dem Polizeigewahrsam der Wache Kleve zugeführt. Das von ihm genutzte Fahrzeug wurde sichergestellt. (sp)

