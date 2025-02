Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Nach Verkehrsunfall mit stark Alkoholisierten sucht Polizei geschädigte Pkw-Besitzer

Unna (ots)

Ein 49-Jähriger aus Unna befuhr am Mittwoch (12.02.2025) gegen 18.15 Uhr mit seinem Pkw die Hansastraße in Unna-Massen und bog nach rechts in den Reckerdingsweg ab. Dort kollidierte er mit einem Pkw eines 46-Jährigen aus Unna, der zu der Zeit an der Haltelinie an der Ampel stand.

Der Unfallverursacher setzt daraufhin seine Fahrt in Richtung Wohnanschrift fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei der Unfallaufnahme im Kreuzungsbereich Hansastraße/Reckerdingsweg traf die Polizei auf den 46-Jährigen Geschädigten. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille.

Zeugen konnten beobachten, wohin der Unfallverursacher gefahren war.

An der Wohnanschrift "Auf der Bleiche" angekommen, konnten die Polizistinnen und Polizisten einen ebenfalls deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen - einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stimmte der 49-Jährige zu: er ergab einen Wert von 2,48 Promille.

Die Polizei sucht jetzt nach Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzern, deren Pkw beschädigt wurden. Dabei geht es um den Bereich Hansastraße, unterhalb der Autobahnbrücke, Kreuzung Reckerdingsweg, Gerberstraße.

Betroffene melden sich bitte bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell