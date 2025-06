Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfassbar: Polizisten müssen Autoscheibe einschlagen

Kleinkind bei 30 Grad aus schwarzem Auto gerettet

Kleve (ots)

Das man immer wieder von Haustieren liest, die unverantwortliche Besitzer auch bei heißen Temperaturen im Fahrzeug zurücklassen, daran hat man sich ja leider trotz aller Hinweise von Polizei, Feuerwehr und Tierschutz schon fast gewöhnt. Das aber eine Mutter ihr vierzehn Monate altes Kind bei etwa 30 Grad Außentemperatur in einem schwarzen Auto in der prallen Sonne zurücklässt, um einkaufen zu gehen, dass hat am Freitag (13. Juni 2025) gegen 11:39 Uhr in Kleve an der Minoritenstraße selbst langjährige Polizisten fassungslos gemacht. Vermutlich nur der Aufmerksamkeit zweier Mitarbeiter des Erkennungsdienstes der Klever Polizei, die in dem Auto in einem Kindersitz auf der Rückbank einen kleinen Jungen entdeckten, ist es zu verdanken, dass diesem nicht schlimmeres passiert ist. Sie stellten fest, dass das Kind schweißnass und kreidebleich im Gesicht sehr apathisch im Auto saß. Es "döste" immer wieder weg. Beamte der Polizeiwache Kleve, die in der Nähe waren, zögerten nicht und schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Ihnen kam ein Schwall heißer Luft entgegen, sie befreiten das Kind, kühlten die Extremitäten und übergaben es dem alarmierten Rettungsdienst. Etwa zwanzig Minuten nach der Entdeckung des Kindes traf die Mutter, eine 24-Jährige aus Essen, am Einsatzort ein. Sie war sich keiner Schuld bewusst und gab rechtfertigend an, das Kind habe ja geschlafen. Außerdem habe sie ja vorher die Klimaanlage eingeschaltet gehabt und wäre ja auch nur kurz einkaufen gewesen! Dem Kind ging es nach der Behandlung durch die Mitarbeiter des Rettungsdienstes wieder gut und es wurde der Mutter übergeben. Durch die Beamten wurde ein entsprechender Bericht gefertigt, der auch dem zuständigen Jugendamt in Essen zur weiteren Bearbeitung vorgelegt wird.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell