Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rettungshubschrauber bei Arbeitsunfall im Einsatz

Breitenworbis (ots)

Am Montagvormittag kamen Polizei und Rettungskräfte bei einem Arbeitsunfall im Eichsfeldkreis zum Einsatz. In einem Fleischereibetrieb in Breitenworbis zog sich ein Mann an einer Maschine Verletzungen an der Hand zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln nun zur Unfallursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell