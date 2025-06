Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Einbruch in Einfamilienhaus in Borghees

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (13. Juni 2025) kam es zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr an der Hüthumer Straße in Emmerich am Rhein-Borghees zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten ein Fenster eingeworfen, es geöffnet und waren dadurch in das Haus gelangt. Dort durchwühlten sie Schränke und andere Behältnisse, bis auf ein fehlendes Mobiltelefon konnten die Geschädigten noch keine Angaben zu entwendeten Gegenständen machen. Im Nahbereich konnten von Zeugen zwei verdächtige Männer gesehen werden, die mit Fahrrädern unterwegs waren und als ungepflegt beschrieben wurden. Ein anderer Zeuge beschrieb zwei verdächtige Männer, von denen der eine eine kurze dunkle Hose, ein dunkles Shirt und eventuell eine helle Kappe getragen hat, dazu einen Rucksack, der andere war mit einer langen dunkle Hose sowie einem weißen T-Shirt bekleidet. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch oder den verdächtigen Personen bitte an die Kriminalpolizei in Emmerich am Rhein unter Telefon 02822 7830.(sp)

