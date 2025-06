Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Polizei sucht mögliche Unfallzeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (14. Juni 2025) gegen 06:10 Uhr starb in Emmerich ein 61-jähriger Mann aus Emmerich bei einem Verkehrsunfall an der Wasenbergstraße (siehe diesbezügliche Pressemeldung unter

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6055234

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich ergaben sich Hinweise auf mögliche Unfallzeugen. Die Polizei sucht daher nach einer Frau und einem Mann, die vermutlich als erste an der Unfallstelle eingetroffen waren und versucht hatten, den Fahrer in seinem Fahrer anzusprechen und zu helfen. Sie entfernten sich dann jedoch, nachdem der Rettungsdienst und die Feuerwehr eingetroffen waren. Diese Personen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter 02822 7830 zu melden, unabhängig davon, ob sie Unfallzeugen waren oder erst später dazukamen.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell