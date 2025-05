Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auf Auto aufgefahren - schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 19.5.2025 ereignete sich gegen 10.35 Uhr ein Auffahrunfall in Telgte, Berdel. Ein 66-jähriger Stromberger befuhr mit seinem Pkw die L 585 aus Richtung Wolbeck kommend in Richtung Telgte. Als er links in eine Zufahrt abbiegen wollte, musste er zwei querende Fahrradfahrerinnen passieren lassen. Dazu hielt der 66-Jährige mit seinem Auto an. Ein hinter ihm fahrender 24-jähriger Telgter fuhr daraufhin mit seinem Pkw auf den Pkw des 66-Jährigen auf. Hierbei verletzte sich der 24-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Ebenso den leichtverletzten Stromberger sowie seine leichtverletzte 64-jährige Beifahrerin aus Stromberg. Aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Telgters wurde die Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstützt. Die beschädigten Autos wurden abschleppt, der Sachschaden beträgt etwa 16.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

