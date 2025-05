Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Juweliergeschäft

Warendorf (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags (19.05.2025) um 2.55 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Langen Straße in Oelde ein. Die Täter beschädigten mit einem Pkw die Eingangstür des Geschäftes und verschafften sich so Zutritt. Aus dem Geschäft entwendeten sie verschiedene Schmuckgegenstände. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter oder das benutzte Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell