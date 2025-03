POL-OG: Rastatt - Starke Rauchentwicklung

Kehl, Auenheim (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollen Unbekannte in der Max-Planck-Straße in ein dortiges Bowling-Center eingedrungen sein. Mutmaßlich verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen zu Folge erbeuteten die Einbrecher Bargeld und mehrere Mobiltelefone und entfernten sich anschießend unerkannt vom Tatort. Zeugen, welche ...

