Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Lebensmittelmarkt

Warendorf (ots)

In der Nacht zum Sonntag (18.05.2025) um 00.40 Uhr löste an einem Lebensmittelmarkt an der Vorhelmer Straße in Beckum die Alarmanlage aus. Polizisten konnten ein aufgebrochenes Fenster an der Rückseite des Gebäudes feststellen. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell