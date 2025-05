Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Warendorf (ots)

Am Samstag (17.05.2025) um 15.15 Uhr kam es in Warendorf auf der Von-Ketteler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 41-jähriger Warendorfer befuhr mit einem Pedelec die Von-Ketteler-Straße in Richtung Hermannstraße. Der Fahrer eines E-Scooters kam von rechts aus einer Zufahrt und prallte mit dem Radfahrer zusammen. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Der Jugendliche auf dem E-Scooter flüchtete. Er soll circa 14 bis 15 Jahre alt sein und einen europäischen Phänotyp haben. Er war ungefähr 150 bis 160 cm groß und mit Hose und T-Shirt bekleidet. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Mädchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell