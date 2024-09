Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mögliche Verkehrsufallflucht - Geschädigter gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 19.09.2024 meldete sich eine Fahrzeugführerin und teilte mit, dass sie am 18.09.2024, gegen 19:15 Uhr auf dem Parkplatz am Culinarium versucht hat einzuparken und hierbei möglicherweise ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw handeln. Ob tatsächlich ein Schaden entstanden ist, ist derzeit unklar. Der mögliche Geschädigte oder Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell