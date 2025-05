Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fußgängerin von Radfahrerinnen angefahren. Diese flüchten

Warendorf (ots)

Am Freitag (16.05.2025) um 9.10 Uhr ereignete sich auf der Münsterstraße in Warendorf eine Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Frau aus Sassenberg ging auf dem Gehweg der Münsterstraße als sie von zwei Radfahrerinnen von hinten angefahren wurde. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Die beiden Radfahrerinnen flüchteten in Richtung Wilhelmsplatz. Diese werden wie folgt beschrieben: beide circa 13-14 Jahre alt und schlank. Die eine hatte lange braune die andere lange blonde Haare. Beide trugen blaue Jeanshosen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Mädchen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell