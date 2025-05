Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zweiradfahrer flüchten vor Polizei

Warendorf (ots)

Am Samstag (17.05.2025) gegen 23.50 Uhr beabsichtigten Polizisten eine Gruppe von fünf Kraftrad- und Kleinkraftradfahrern auf der Hammer Straße in Ahlen zu kontrollieren. Drei der Fahrzeugführer beschleunigten ihre Fahrzeuge und versuchten sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten verfolgten die Gruppe, die sich jedoch kurze Zeit später aufteilte. Die Polizeibeamten entschlossen sich zur Verfolgung eines der Kräder, an welchem augenscheinlich kein gültiges Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete weiter über verschiedene Straßen und Wirtschaftswege. Als er sich in einer längeren Grundstückszufahrt festfuhr und wenden wollte, gelang es den Beamten ihn festzuhalten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 16-jährigen Münsteraner. Dieser war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Jugendlichen wurde eine Ermittlungsverfahren eingeleitet. Seine Eltern konnten ihn später bei der Polizeiwache in Ahlen abholen. Die Fahndung nach den anderen genannten Fahrern verblieb ohne Erfolg.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell