Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ingewahrsamnahme statt Zugfahrt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.1.2025, 21.30 Uhr weigerte sich ein Telgter vehement den Zug im Warendorfer Bahnhof zu verlassen. Der 40-Jährige besaß keine Zugfahrtkarte und verunreinigte den Waggon aufgrund einer blutenden Verletzung. Polizisten beförderten den alkoholisierten Mann aus dem Zug, da er die mehrfache Aufforderung der Einsatzkräfte missachtete. Dabei leistete er Widerstand. Der 40-Jährige gab an, auf jeden Fall nach Telgte fahren zu wollen, auch ohne gültige Zugfahrkarte. Daraufhin nahmen die Beamten den Mann zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell