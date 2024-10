Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen/B4565 - Vorfahrt genommen

Am Donnerstag erlitt ein Biker bei einem Unfall bei Schemmerhofen schwere Verletzungen.

Um 17.30 Uhr war ein 64-Jähriger mit seiner Harley Davidson auf der B 465 von Biberach in Richtung Ingerkingen unterwegs. In der Alten Biberacher Straße fuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW. Der bog an der Einmündung nach links in Richtung Biberach ab. Auf die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers hatte der 28-Jährige nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Aufprall erlitt der 64-Jährige schwere Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachte sie in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereitund mussten durch einen Abschlepper geborgen werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Verkehrspolizei auf jeweils 15.000 Euro. Durch die Feuerwehr musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Um 19.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben.

