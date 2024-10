Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Bei Arbeitsunfall verletzt

Am Donnerstag erlitt ein 64-Jähriger in Eislingen schwere Verbrennungen.

Ulm (ots)

Ein 64-Jähriger führte gegen 8 Uhr bei einer Firma in der Schloßstraße Wartungsarbeiten durch. Dabei kam es zu hohem Druck in einem Reaktor, was zu einer Verpuffung führte. Dadurch trat eine größere Menge Öl aus, welches den Arbeiter wohl nahezu komplett übergoss. Anschließend entzündete sich das Öl. Dem 64-Jährigen gelang es, sich mit einer Notfalldusche zu löschen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 64-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Abteilung für Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++1980425

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell