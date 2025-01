BPOLI S: Zeugen gesucht: Einbruch in Bahnhofskiosk

Stuttgart (ots) - Am Montagabend (30.12.2024) kam es am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Beiden stürzte hierbei in den Gleisbereich. Gegen 18:15 Uhr wurde die Bundespolizei zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt alarmiert. Durch die anfahrenden Streifen konnten am Tatort ...

mehr