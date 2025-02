Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Wahlplakates

Hildesheim (ots)

Algermissen (bub) - Am 02.02.2025, zwischen 09:55 und 10:45 Uhr, wurde ein Wahlplakat der AfD entwendet. Dieses war mit Kabelbindern an einer Straßenlaterne in der Rehrstraße Ecke Oberes Wiesental in Algermissen angebracht. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt, Tel. 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell