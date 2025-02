POL-HI: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 74jährigen Hildesheimer

Hildesheim (ots) - Algermissen, Marktstraße (Sti). Am 31.01.25 ist es in dem Zeitraum vom 06.10 Uhr bis 12.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Marktstraße in Algermissen gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher hat mit seinem Fahrzeug die Marktstraße in Richtung Clauen befahren. Hierbei ist er gegen einen geparkten weißen VW Up gestoßen. Durch den Zusammenstoß wurde der linke Außenspiegel des geparkten Pkw ...

mehr