Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Delligsen

Hildesheim (ots)

Alfeld (uzu). Am Samstagvormittag, gegen 11:30 Uhr, ereignete sich auf der B3 in Delligsen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 35-jährige Fahrzeugführerin aus Delligsen befuhr die B3 in Richtung Alfeld. Als sie nach links in die Straße Dörself abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten, woraufhin der nächste Fahrzeugführer, 27 Jahre alt aus Köln, ebenfalls anhielt. Während die beiden Pkw noch standen, fuhr eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Delligsen mit ihrem Pkw auf den Wagen des 27-jährigen auf und schob diesen auf den davorstehenden Pkw der 35-jährigen. Die 52-jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden anderen Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. Die Unfallstelle war für die gesamte Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Delligsen war ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell