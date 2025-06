Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Rennradfahrer in Nütterden bei Alleinunfall schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (15. Juni 2025) gegen 13:37 Uhr wurde in Kranenburg-Nütterden ein 34-jähriger Mann aus Nijmegen/Niederlande bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Er war mit seinem Rennrad auf der Bruchsche Straße in Richtung Kranenburg unterwegs, als er beim Überfahren eines Schachtdeckels zu Fall kam. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Nijmegen verbracht.(sp)

