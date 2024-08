Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Oberleitungsschaden durch Grünschnittarbeiten

Niefern / Mühlacker (ots)

Am heutigen Morgen (20. August) kam es auf der Bahnstrecke zwischen Niefern-Öschelbronn und Mühlacker zu einem Oberleitungsschaden. Die Streckensperrung dauert noch an. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 9:40 Uhr erhielt die Bundespolizei in Karlsruhe die Information über einen Oberleitungsschaden auf der Strecke zwischen Niefern-Öschelbronn und Mühlacker. Ersten Ermittlungen zu Folge wurde ein im Boden verankertes Spannseil bei von der Deutschen Bahn AG in Auftrag gegebenen Grünschnittarbeiten durchtrennt. Hierdurch verlor die Oberleitung die Spannung und hing durch. Der in Fahrtrichtung Mühlacker fahrende IC 2065 beschädigte dadurch mit seinem Stromabnehmer die Oberleitung. Der auf dem Gegengleis in Richtung Niefern fahrende Regionalexpress 19506 riss die Oberleitung schließlich komplett herunter.

Der Fernverkehrszug war zum Ereigniszeitpunkt mit circa 200 Reisenden besetzt, welche unverletzt blieben. Am Haltepunkt Mühlacker endete die Fahrt, von dort bestanden für die Reisenden Möglichkeiten zur Weiterreise.

Der Nahverkehrszug war mit circa 12 Reisenden besetzt, von denen ebenfalls niemand verletzt wurde. Die Fahrt endete am Haltepunkt Niefern.

Die Bahnstrecke zwischen Pforzheim und Mühlacker ist seit 9:50 Uhr beidseitig gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Neben einem beschädigten Stromabnehmer wurden beim IC mehrere Türen und Fenster beschädigt. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen, welche die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe führt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell