Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Verkehrsunfall

Steinmauern (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls befinden sich aktuell Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei in der Spichstraße. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 57-jähriger Autofahrer gegen 12:40 Uhr die Türe seines geparkten Wagens öffnen, als es in der Folge zur Kollision mit einem Fahrradfahrer kam. Der 64 Jahre alte Zweiradfahrer wurde schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden übernehmen die weiteren Ermittlungen. /ma

