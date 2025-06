POL-F: 250611 - 0608 Frankfurt - Riederwald: Versuchte räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (rü) Am heutigen Mittwochmorgen kam es an der Hauptwache zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 25-Jähriger gegen 03:30 Uhr auf dem Gehweg vor einem dortigen Fastfoodrestaurant auf. Der 18-jährige Tatverdächtige saß währenddessen in seinem Fahrzeug. Plötzlich fuhr er auf den Gehweg und ...

mehr