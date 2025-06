Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250611 - 0607 Frankfurt - Innenstadt: Versuchte gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(rü) Am heutigen Mittwochmorgen kam es an der Hauptwache zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich ein 25-Jähriger gegen 03:30 Uhr auf dem Gehweg vor einem dortigen Fastfoodrestaurant auf.

Der 18-jährige Tatverdächtige saß währenddessen in seinem Fahrzeug. Plötzlich fuhr er auf den Gehweg und beschleunigte in Richtung des 25-Jährigen. Dieser konnte rechtzeitig reagieren und so einen Zusammenstoß verhindern. Der nun beschuldigte Fahrzeugführer flüchtete mit seinem Fahrzeug. Eine Streifenbesatzung nahm ihn nach einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung in seinem Fahrzeug fest.

Derzeit liegen Hinweise vor, dass der Fahrer kurz vor dem Fahrtantritt Lachgas konsumierte. Die Ermittlungen, weshalb der Fahrer den Gehweg befuhr, wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell