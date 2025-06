Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kuhbach - Zeugen nach Einbruchsdiebstahl gesucht

Lahr, Kuhbach (ots)

Nach einem Einbruchsdiebstahl auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Schelmengasse haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. In der Zeit zwischen Freitag, den 16.05.2025, 10 Uhr, und Montag, den 19.05.2025, 9 Uhr, soll sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum umzäunten Gelände sowie einem dortigen Werkstattgebäude verschafft haben. Durch den Täter wurde massiver Schaden am Gebäude sowie an etwaigen Fahrzeugen auf dem Gelände verursacht. Darüber hinaus erbeutete der Unbekannte die Schlüssel eines Baggers sowie eines Gabelstaplers. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 bei der Polizei zu melden.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell