Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Rastatt (ots)

Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben nach einem Wohnungseinbruchsdiebstahl am Mittwoch in der Straße "Am Schloßplatz" die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 21 Uhr vermutlich über die Eingangstür unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung. Im Anschluss soll der Einbrecher sämtliche Schränke durchwühlt und nach derzeitigem Stand Bargeld sowie verschiedene Wertgegenstände erbeutet haben. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Wert geschätzt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

