Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Kinder angesprochen, Hinweise erbeten

Kehl, Kork (ots)

Zu einer unangenehmen Begegnung soll es am Dienstagabend am Rande eines Sportgeländes in der Landstraße gekommen sein. Laut den Schilderungen von zwei 11-jährigen Jungen wurden sie gegen 20:15 Uhr nach einem Training von einem fremden Mann angesprochen. Hierbei soll der bislang Unbekannte den Kindern Geld angeboten haben, damit er sich vor ihnen entblößen dürfe. Die Jungen lehnten das Angebot entschieden ab, woraufhin sich der Mann ohne weitere Handlungen von der Örtlichkeit entfernte. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 45 Jahre alten Mann mit kurzen braunen Haaren gehandelt haben, der eine grüne Jacke, eine dunkle lange Hose sowie eine Sport-Sonnenbrille trug. Des Weiteren soll er mit einem E-Bike unterwegs gewesen sein. Beamte der Kriminalpolizei Offenburg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden. /am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell