Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Unter Alkoholeinfluss

Gaggenau, Ottenau (ots)

Am Mittwoch gegen 23:20 Uhr soll ein Mann, der als Beifahrer in einem Auto in der Selbacher Straße unterwegs war, den Fahrzeugschlüssel während der Fahrt aus dem Zündschloss herausgenommen haben. Der Fahrzeuglenkerin gelang es, den Wagen an einer nahegelegenen Bushaltestelle zum Stillstand zu bringen. Anschließend soll sich der stark alkoholisierte Mann hinter das Steuer gesetzt haben und davon gefahren sein. Eine Polizeistreife konnte den über 50-Jährigen vor seiner Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 3,7 Promille. Überdies ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beschädigungen am Fahrzeug konnten nicht festgestellt werden. Verletzt wurde niemand. Ihn erwarten gleich mehrere Anzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell