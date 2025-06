Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handgreifliche Auseinandersetzung

Offenburg (ots)

Eine handgreifliche Auseinandersetzung hat am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Heinrich-Hertz-Straße zu einem Polizeieinsatz geführt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnten Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit einem Autoverkauf für den zunächst verbal ausgetragenen Konflikt verantwortlich gewesen sein. Im weiteren Verlauf entwickelte sich der Disput dann aber zu einem handfesten Schlagabtausch zwischen mindestens zwei Personen, wobei auch Schlaggegenstände eingesetzt worden sein sollen. Derzeit richten sich die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 34 Jahre alten Deutschen und einen 47-jährigen Rumänen. Beide Männer trugen leichte Verletzungen davon, wobei vor Ort keine Hilfe des Rettungsdienstes notwendig war. Ob noch weitere Personen in die Streiterei verwickelt waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zwei Männer sollen vor Eintreffen der Polizei vom Ort des Geschehens geflüchtet sein.

