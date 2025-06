Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Zeugenaufruf, gefährliche Körperverletzung

Rastatt (ots)

Im Bereich einer Feier am Festplatz in der Fährstraße kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Beim Verlassen der Feierlichkeit soll es aus noch unbekannten Gründen zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und einer auf dem Vorplatz des Festplatzes anwesenden Gruppe gekommen sein. Zeugenangaben zufolge sollen Personen aus der Gruppe gemeinschaftlich auf den Mann eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben. Auch ein hinzukommender 33-Jähriger wurde von den Unbekannten offenbar angegriffen und verletzt. Die Personengruppe flüchtete im Anschluss. Die Verletzten wurde durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgt. Ein Autofahrer soll die Situation unmittelbar beobachtet und durch Hupen darauf aufmerksam gemacht haben. Insassen des dunklen Audi, wie auch weitere Personen, die sachdienliche Hinweisen zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/ra

