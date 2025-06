Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, B3 - Motorradfahrer schwer verletzt

Achern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend schwer verletzt. Nach erstem Erkenntnissen befuhr dieser gegen 22:30 Uhr die B3 von Ottersweier kommend in Richtung Achern, als er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidierte. Der schwer verletzte 25-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Mercedes erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

/am

