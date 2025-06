POL-OG: Lahr - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden (ots) - Am Freitagabend soll es laut Schilderung einer 28-Jährigen in einem Thermalbad in der Straße "Römerplatz" zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Die Frau soll sich gegen 20 Uhr in einem textilfreien Bereich aufgehalten haben, als sie von einem 30-jährigen Mann unsittlich berührt worden sein soll. In der Folge wurde der renitente Mann noch vor Ort festgenommen und zur Durchführung weiterer ...

mehr