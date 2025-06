Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Diebstahl, gibt es Zeugen?

Kehl (ots)

Am Dienstagmittag soll es in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße zu einem Diebstahl durch ein Diebes-Duo gekommen sein. Einer der beiden Unbekannten soll sich während dem Vorfall im Eingangsbereich aufgehalten haben, während der andere Mann verschiedene Artikel eingesteckt haben soll. Ein Ladendetektiv konnte beobachten, wie die beiden mutmaßlichen Täter den Drogeriemarkt verlassen haben sollen, ohne die Ware bezahlt zu haben. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 450 Euro. Ein Mann wird als circa 35 Jahre alt mit dunklen, kurzen Haaren sowie einem dunklen Bart und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll ein kariertes, helles Langarmhemd, schwarze Hose und Schuhe sowie eine Umhängetasche getragen haben. Der zweite Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen mit dunklem Bart sowie schwarzen, kurzen Haaren. Er soll ein schwarzes Hemd sowie eine schwarze Hose mit ärmelloser Weste und weiße Schuhe getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen eingeleitet und bitten mögliche Zeugen des Vorfalls oder wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, unter der Rufnummer 07851 893-0 um Kontaktaufnahme.

/af

