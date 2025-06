Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - hoher Vermögensschaden

Augsburg (ots)

Augsburg - In den vergangenen Monaten betrogen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mann aus dem Raum Augsburg um einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag. Anfang des Jahres wurde der Mann über die sozialen Medien auf eine Internetwerbung aufmerksam. Auf einer Webseite versprachen die Unbekannten eine hohe Gewinnerzielung, wenn der Mann Geld in Form von Kryptowährungen anlegen würde. Der Mann trat mit den vermeintlichen Mitarbeitern der Webseite über einen Messengerdienst in Kontakt und tätigte mehrere Überweisungen auf Kryptokonten. Als keine Gewinne ausgeschüttet wurden, wurde der Mann misstrauisch und verständigte die Polizei. Insgesamt entstand ein Vermögensschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützten rät die Polizei: - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. - Vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an. - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen. - Lesen Sie die AGBs des Anbieters genau durch und fragen Sie bei Unklarheiten gezielt nach. - Fragen Sie nach der Absicherung Ihrer Investition. - Holen Sie Vergleichsangebote anderer Anbieter ein. - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen und spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee. - Achten Sie auf die Gesellschaftsform. Beispielsweise unterliegt eine als "Limited" (Ltd.) geführte Gesellschaft mangels Stammkapital keinerlei Haftungsverpflichtung. Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell