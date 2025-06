POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn

Augsburg (ots) - Pfersee - Zwischen Samstag (31.05.2025) und Sonntag (01.06.2025), gegen 16.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person einen KIA CD in der Uhlandstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem KIA entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an der hinteren linken Seite. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie ...

