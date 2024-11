Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht auf dem Carl-Puricelli-Platz

Bingen (ots)

In der Nacht vom 18.11.2024 auf den 19.11.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Carl-Puricelli Platz in Bingen am Rhein. Dabei wurde im Zeitraum zwischen 20:15 Uhr und 09:25 Uhr das Rücklicht eines Ford Fiesta beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kam jedoch nicht seinen Pflichten nach und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Die Polizeiinspektion Bingen bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls sich bei der Polizeiinspektion Bingen zu melden.

