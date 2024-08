Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg- Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Römerberg (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.08.2024

Der bei einem Verkehrsunfall am Samstag, dem 03.08.2024, schwerstverletzte 56-jährige Pedelecfahrer verstarb heute an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

