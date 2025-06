Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kollision zwischen Auto und Rennradfahrer

Radfahrer schwer verletzt

Goch (ots)

Am Freitag (13. Juni 2025) gegen 13:30 Uhr kam es an der Klever Straße in Goch-Pfalzdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Pkw-Fahrer, ein 64-jähriger Mann aus Goch, wollte mit seinem Mercedes C 300 aus einer Grundstückszufahrt über den Geh- und Radweg auf die Fahrbahn fahren. Auf dem Radweg kam es aus bisher ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem 51-jährigen Rennradfahrer aus Goch, der den Geh- und Radweg von Bedburg-Hau kommend in Richtung Goch befahren hatte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz, der Radfahrer wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus in Kleve zugeführt.(sp)

