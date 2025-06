Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Zwei junge Männer nach Schützenfest in Millingen überfallen

19-Jähriger schwer verletzt

Pedelec und Handy geraubt

Rees (ots)

Am Samstag (14. Juni 2025) gegen 03:20 Uhr wurden zwei junge Männer an der Bruchstraße in Rees-Millingen von fünf bis sechs bisher unbekannten Tätern überfallen und beraubt. Die beiden 16 und 19 Jahre alten Brüder aus Emmerich waren mit ihren Pedelecs auf dem Feldweg zwischen Millingen und Emmerich-Praest unterwegs, als sich ihnen von hinten aus Richtung Millingen ein Fahrzeug genäherte. Das Fahrzeug, möglichweise ein silberfarbener kleiner Opel, hielt an, obwohl die jungen Männer in eine Hofeinfahrt hineinfuhren, um Platz zu machen. Mehrere Personen stiegen aus dem Auto aus und griffen die beiden Emmericher sofort mit Tritten und Schlägen an. Dabei wurde auch auf den 19-Jährigen eingetreten, auch in Richtung Kopf, als dieser schon am Boden lag. Er wurde dadurch schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden Der 16-Jährige wurde unter anderem mit einer Flasche geschlagen und auch getreten. Dabei wurde er leicht verletzt. Die beiden Geschädigten wurden durchsucht und ein Portemonnaie und ein Handy vom Typ IPhone 15 Pro Max entwendet. Die Täter nahmen dann ein Pedelec mit, bei dem anderen wurde der Computer abgerissen und das Fahrrad durch Tritte beschädigt. Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alle Täter entfernten sich dann mit dem Auto zurück in Richtung Millingen. Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang mit einer Gruppe von Männern, die sich am Festplatz in der Nähe der Fahrräder aufgehalten haben, herumpöbelten und mit denen es ein kurzes Wortgefecht gegeben hatte. Daher ist es möglich, dass auch andere Personen diese Gruppe wahrgenommen haben und Hinweise auf deren Identität geben können. Diese hatten sich auch untereinander in einer fremden Sprache unterhalten, nähere Hinweise gibt es dazu leider nicht. Möglicherweise ist auch der Pkw aufgefallen, wie er sich zügig von Millingen aus in Richtung Bruchstraße bewegte. Die Kriminalpolizei in Emmerich ermittelt jetzt wegen Raubes und Gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Überfall, zu der Personengruppe oder dem Tatfahrzeug geben können, werden dringend gebeten, sich unter Telefon 02822 7830 zu melden. (sp)

