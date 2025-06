Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geparkter Skoda Octavia beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (13. Juni 2025) wurde ein an der Straße Pesthof in Emmerich am Rhein abgestellter grauer Skoda Oktavia Kombi durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:20 Uhr auf einem separaten Parkstreifen neben der Fahrbahn abgestellt und wurde vermutlich von einem anderen Fahrzeug bei dem Versuch des Einparkens an der vorderen linken Fahrzeugseite durch Kratzer und Dellen beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell