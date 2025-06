Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Eigenen und fremden Spiegel in Elten abgefahren und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (14. Juni 2025) wurde in Emmerich am Rhein, Ortsteil Elten, ein am Fahrbahnrand der Zevenaarer Straße geparkter schwarzer Mazda CX 5 mit Kennzeichen aus dem Kreis Wesel (WES-) durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:10 Uhr in Fahrtrichtung Elten-Ortsmitte auf einem separaten Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt. Vermutlich im Vorbeifahren wurde der linke Außenspiegel beschädigt und abgerissen. Er blieb ebenso auf der Fahrbahn liegen wie ein anderer Spiegel, bei dem es sich um den rechten Außenspiegel des flüchtigen Fahrzeuges handeln könnte. Darüber hinaus wurde ein Funktransponder aufgefunden, welcher bei zu geringem Abstand zu einem seitlichem Hindernis ein Signal auslöst. Auch dieser könnte zum verursachenden Fahrzeug passen. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlung in dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell