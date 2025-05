Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 31.05.2025 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Körperverletzung,

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße, Skateranlage, Freitag, 30.05.25, ca. 11:08 Uhr:

Am Freitagvormittag kam es zu einer Körperverletzung unter Jugendlichen im Bereich der Skateranlage am Rathaus. Hierbei soll ein bislang unbekannter Jugendlicher einem 14-jährigen Jungen aus Salzgitter ins Gesicht geschlagen und diesen verletzt haben. Anschließend flüchtetet der Täter mit zwei Begleitern vom Tatort. Es liegen Hinweise auf die Personalien des Täters vor.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-18970 zu melden.

Versuchte gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, 38226 Salzgitter, Berliner Straße, Samstag, 31.05.25, ca. 00:10 Uhr:

Kurz nach Mitternacht kam es zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und diversen Beleidigungen in der Berliner Straße. Ein stark alkoholisierter 39-jähriger Mann aus Salzgitter hatte sich während einer Busfahrt unangemessen verhalten und wurde durch den Busfahrer aus dem Bus verwiesen. Der Mann warf daraufhin eine Glasflasche in Richtung des Busfahrers, sowie einer weiteren Person. Diese konnten dem Wurf jedoch ausweichen und wurden nicht verletzt. Zudem sprach der Mann Beleidigungen aus. Nach dem die Polizei vor Ort erschienen war und eine Strafanzeige aufgenommen hatte, sollte der Beschuldigte vor Ort entlassen werden. Dieser beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten jedoch massiv und musste zur Verhinderung weiterer Straftaten schließlich in Polizeigewahrsam genommen werden. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

Sachbeschädigung an Vereinsheim,

38228 Salzgitter-Fredenberg, Hans-Böckler-Ring, Mittwoch, 28.05.25, 14:30 Uhr bis Freitag, 30.05.25, 05:45 Uhr:

Zum wiederholten Male kam es zu Sachbeschädigungen an einem Vereinsheim im Hans-Böckler-Ring. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Freitagmorgen Zugang zum Vereinsgelände und beschädigten dort mehrere Fenster und das Mobiliar eines Vereinsheimes. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Bereits einige Tage zuvor kam es dort zu gleichgelagerten Sachbeschädigungen. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoß gegen das BtMG, 38239 Salzgitter-Thiede, Lange Hecke, Freitag, 30.05.25, 23:50 Uhr:

Am späten Freitagabend konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Die Beamten führten eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Lange Hecke in Salzgitter-Thiede durch. Dabei konnten bei dem 23-jährigen Fahrzeugführer mit Wohnsitz im Ausland deutliche Hinweise auf Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem Beifahrer, einem 18-jährigen Mann mit Wohnsitz im Ausland, geringe Mengen einer pulvrigen Substanz aufgefunden, bei der es sich mutmaßlich um Amphetamine handelt. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden, 38226 Salzgitter-Engelnstedt, Ludwig-Erhard-Straße / Peine Straße, Freitag, 30.05.25, ca. 16:10 Uhr:

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag an der Kreuzung der Ludwig-Erhard-Straße und der Peiner Straße. Ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Edemissen befuhr die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung stadtauswärts. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr er vermutlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Schellerten, der aus der Peiner Straße kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch die Kollision wurde der 34-jährige Mann am Kopf verletzt und musst in ein Klinikum eingeliefert werden. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35000 Euro geschätzt.

